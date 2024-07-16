В микрорайоне Жверинас продают историческую виллу

Это здание может быть не только коммерческим, но и жилым. Конечно, в наше время вряд ли одна семья захочет жить в таком большом доме.

На улице Витауто, продается вилла площадью 1319,41 м2, построенная в 1912–1913 гг врачом Альбинасом Недзведскисом по проекту своего пасынка архитектора Владимира Дубенецкого. В советское время здание было национализировано, перепланировано, там были квартиры. Сейчас к поместью прилагается участок в 40 соток. В здании есть лифт, сауна и джакузи.

„Здание находится в спокойном месте, у реки, напротив парка Вингис. Рядом есть теннисные корты и футбольная площадка. В здании размещалось посольство Италии“, – сказано в сообщении.