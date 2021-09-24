В Медининкай – огромная очередь грузовиков, водителям не хватает еды и лекарств

В редакцию Delfi обратились водители, которые уже несколько дней стоят на КПП. "В Медининкай большая беда, набралось больше 500 тягачей, граница парализована, никого не пропускают, у водителей нет еды и элементарных средств гигиены, а один чувствует себя очень плохо, у него, скорее всего, коронавирус", – писал один из водителей.

Он сказал Delfi, что в очереди стоит немало белорусских, российских и польских водителей, которые заболели, но не могут вернуться домой и лечиться.

"Все стоит, люди живут на площадке по 3-4 дня, никого никто не пропускает, ничего не сообщают. До города далеко, до магазинов далеко, аптек нет, мы застряли в полях. Водители звонят пограничникам, им говорят, все в порядке, работаем в обычном режиме. Проблему надо решать, а то будет плохо", – сказал водитель.

Eilės Medininkuose © Pasienio kontrolės punktų direkcija

Водители делятся информацией и в социальных сетях.

В системе Дирекции КПП указано, что в Медининкайс стоят 318 тягачей, прогнозируемое время ожидания – 43 ч. Однако количество тягачей увеличивается и на других КПП на границе с Беларусью. Заместитель директора Дирекции КПП Римантас Шаткаускас сказал, что в Медининкай проводят реконструкцию.

"Когда проводят реконструкцию, понятно, что поток немного ограничивают. Но другие КПП - Лаворишкес, Райгардас, Шальчининкай достаточно свободные. Зачем ехать через Медининкай, если знаешь, что там реконструкция, мне неизвестно", – сказал он.

Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс сказал, что готовят сообщение для водителей, им рекомендуют не ехать в Медининкай, где с 21 сентября в сутки проезжает всего 150 тягачей.

"На стоянке может вместиться 300 тягачей, площадка переполнена. Мы готовим сообщение водителям, чтобы они выбирали другие КПП", – сказал Волунгявичюс.

Позже появилось сообщение Таможенного департамента: "Призываем водителей выбирать другой КПП на границе с Беларусью".

Таможня приносит извинения за неудобства, а водителей такие заявления не убеждают.

"Они просто не пропускают машины. Все стоят. Может, реконструкция как-то и влияет, но это ненормально. Пусть закроют границу на неделю, все сделают или ищут другие варианты, а не издеваются над людьми", – возмущался водитель.

"70 часов люди ждут, нельзя забывать ситуацию с коронавирусом, водители могут заразить друг друга, какая погода стоит", - сказал он.

Генсек ассоциации Linava Зенонас Буйвидас сказал, что такая ситуация в Медининкай фиксируется не в первый раз, особенно во время реконструкции КПП.

"Мы общаемся с людьми, выясняем реальную ситуацию, ищем способ как помочь застрявшим там водителям. Это ненормально, когда люди днями сидят в кабинах. Это не только из-за реконструкции, но и из-за плохой коммуникации ответственных ведомств. Должны постоянно информировать, распространять информацию, чтобы водители и бизнес не ехали в Мидининкай, но ничего подобного нет, это ненормально", – сказал он.

Linava призывает водителей и перевозчиков выбирать другой КПП: "Другие КПП свободнее, это Райгардас, Шальчининкай, там не надо стоять по 2-3 дня".