В марте вступают в силу изменения в трудоустройстве иностранцев: ужесточаются требования к работодателям

Как указано в пресс-релизе, цель также будет заключаться в обеспечении простоты и ясности правового регулирования путем устранения неясностей или чрезмерных ограничений в действующем законодательстве как для иностранцев, так и для их приглашающих работодателей.

Юридическая фирма WALLESS объясняет, какие основные изменения ожидают.

Достаточно простого письменного обязательство декларировать место жительства

В настоящее время при подаче заявления на вид на жительство в Литве иностранец должен заранее иметь место жительства и предоставить долгосрочное (до нескольких лет) согласие собственника этого помещения, которое подтвердит, что иностранец сможет декларировать место жительства.

На практике это требование создавало ряд дополнительных проблем для иностранцев, которые физически еще не прибыли в Литву и пытались найти место для проживания удаленным способом. Требование постоянно поощряло искать альтернативное решение ситуации как самими иностранцами, так и работодателями.

С 1 марта этого требования больше не будет. Согласно новому положению, на начальном этапе будет достаточно письменного обязательства иностранца задекларировать место жительства в течение 1 месяца со дня получения вида на жительство в Литве.

Удаленная работа - без разрешения на работу

Раньше даже в тех случаях, когда иностранцы устраивались в литовской компании для удаленной работы, им приходилось оформлять разрешение на работу в Литве - только после его получения можно было приступить к работе.

Этого формального требования также не останется. Иностранцам, работающим в литовских компаниях, не потребуется разрешение на работу, если они намерены работать удаленно за пределами Литвы. Это изменение особенно актуально для иностранных работников, которые управляют компаниями без физического присутствия в Литве.

Процесс "импорта" высококвалифицированных работников должен стать более эффективным

После вступления изменений в силу высококвалифицированные работники смогут приступить к работе сразу после подачи заявления на получение временного вида на жительство, т.е. отменяется требование, чтобы они могли приступить к работе только после получения временного проживания. То же самое касается сотрудников, переведенных из одной компании группы в другую.

Упрощены требования к основателям успешных стартапов

Основатели технологических и других важных инновационных стартапов с инвестициями не менее 30 000 евро смогут продлить свой вид на жительство еще на два года, причем первое разрешение выдается сроком на один год.

Также с марта можно будет открыть стартап уже после получения вида на жительство в Литве. На это дается 120 дней со дня выдачи разрешения на временное проживание. После основания стартапа, в течении 7 дней со дня регистрации об этом необходимо сообщить в Департамент миграции. Не сделав этого и по истечении 120 дней вид на жительство, выданный на этом основании, может быть аннулирован.

Раньше инвесторы перед подачей заявления на получения вида на жительство в Литве уже должны были фактически создать компании и инвестировать.

Ужесточаются требования к работодателям

Служба занятости откажется от принятия решения о соответствии иностранца потребностям рынка труда, если будет установлено, что работодатель не уплатил взносы государственного социального страхования хотя бы за одного работающего иностранца за последние шесть месяцев. Также расширен список случаев, когда разрешения на работу и / или проживание не будут выдаваться в Литве по запросу работодателя.

До внесения поправок такое основание было только одно - ранее зафиксированная нелегальная работа. Отныне таким нарушением будет считаться и незадекларированный работник, когда не учитываются рабочие часы, сотрудник работает в праздничные дни, в выходные дни или в ночное время, кроме случаев, когда это запланировано.

К новому работодателю - в течение месяц

Если по просьбе иностранца Департамент миграции разрешит смену работодателя, он должен быть трудоустроен на новом рабочем месте не позднее, чем в течение одного месяца с даты такого решения. Правда, требование работать только на одного работодателя и занимать одну должность не распространяется на всех - процедура не распространяется на граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Разрешения нужно будет забрать своевременно

Новые правила также предусматривают крайний срок для того, чтобы забрать разрешение на временное проживание. Разрешение будет аннулировано, если его не забрать в течение 6 месяцев с даты принятия решения о выдаче или замене вида на жительство в Литве. Ранее такого срока для того, чтобы забрать документ, не было.

Студентам из-за границы будет разрешено работать

Если у студента есть вид на жительство или национальная виза, выданная другой страной ЕС, он или она может приехать в Литву по программе обмена, такой как Erasmus, жить и работать (до 20 часов в неделю) в Литве с выданным этой страной документом, но не дольше 360 дней.