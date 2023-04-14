Изменение цены на электроэнергию было вызвано рекордной выработкой на ветряных и солнечных электростанциях в Литве, снижением цены на природный газ, поломками и испытаниями ядерных реакторов.

В Латвии мартовская цена на электроэнергию составила 88 евро/МВтч, в Эстонии – 87 евро/МВтч, а в шведской ценовой зоне SE4 – 82 евро/МВтч. В отчетном месяце самая высокая среднедневная цена в Литве была зафиксирована 6 марта, она составила 151 евро/МВтч, самая низкая зафиксирована 25 марта – 28 евро/МВтч.

По сравнению с мартом 2022 г., в отчетном месяце цена на электроэнергию в Литве была почти наполовину ниже. В 2022 г. мартовская цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне составляла 170 евро/МВтч. По сравнению с 2019‒2021 гг., цена на электроэнергию остается высокой – в указанный период цена на электроэнергию была более чем наполовину ниже, чем в отчетном месяце (средняя мартовская цена на электроэнергию за период с 2019 г. по 2021 г. составляла 37 евро/МВтч).

В марте производство электроэнергии в стране увеличилось. По сравнению с февральскими данными, производство в стране увеличилось на 25 проц. ‒ в марте произведено 480 ГВтч, а в феврале генерация в стране достигла 381 ГВтч. Потребление электроэнергии в марте 2023 г. достигло 1021 ГВтч, в то время как в феврале потребление электроэнергии составило 969 ГВтч, т. е. в марте потребление выросло на 6 проц.

Однако этот рост обусловлен большим количеством дней в марте. В марте среднее суточное потребление было на 4 проц. ниже, чем в феврале. В марте средняя температура воздуха в Литве составила 2,5 градуса (положительная аномалия 1,6 градуса).

Общие объемы потребления электроэнергии составили 1556, 1581, 1551 и 1517 МВтч соответственно.

Импорт из Швеции в марте составил 320 ГВтч (на 19 проц. меньше, чем в феврале 2023 года). Литва экспортировала в Швецию 10 ГВтч (в 56 раз больше, чем в феврале 2023 года). В феврале 2023 г. Литва импортировала из Швеции 397 ГВтч, экспортировала — 0,12 ГВтч.

Импорт из Латвии в марте составил 484 ГВтч (на 8 проц. больше, чем в феврале 2023 года). Литва экспортировала в Латвию 7 ГВтч (в 2,4 раза больше, чем в феврале 2023 года). В феврале 2023 г. Литва импортировала из Латвии 448 ГВтч, экспортировала 3 ГВтч.

Импорт из Польши в марте составил 31 ГВтч (на 91 проц. больше, чем в феврале 2023 года). Литва экспортировала в Польшу 193 ГВтч (на 6,5 проц. больше, чем в феврале 2023 года). В феврале 2023 г. Литва импортировала 16 ГВтч из Польши и экспортировала 182 ГВтч.

Средняя цена на природный газ в марте 2023 г. на бирже GET Baltic составила 49 евро/МВтч, по сравнению с февралем 2023 г. средняя цена снизилась на 16 проц. (в феврале цена составляла 58 евро/МВтч).