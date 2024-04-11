В марте цены на товары и услуги сократились на 0,2%

Товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива снизились на 3,4 проц. Больше всего – на 13 проц. снизились цены на сжиженный газ для приготовления еды, на 10 проц. – электроэнергию, на 4,8 проц. – теплоэнергию, но возросли цены на товары и материалы для обслуживания и ремонта жилья (0,8 проц.).

Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, снизились на 2,4 проц., рыночные цены – повысились на 0,2 проц.

Потребительские цены на товары за месяц снизились на 0,5 проц., услуги – возросли на 0,6 проц.

На изменения в основном повлияло снижение цен на электроэнергию, теплоэнергию, другие устройства, средства и принадлежности для ухода за собой, газ, а также прост цен на одежду и обувь, отпускные поездки, пассажирские авиаперевозки, табачные изделия, медицинские услуги, фармацевтические изделия, овощи.

В связи с новыми весенними коллекциями одежды и обуви цены на эту группу товаров и услуг возросли на 5,6 проц. Одежда подорожала на 5,9 проц., обувь – на 4,8 проц., чистка одежды – 1,5 проц.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3 проц. Больше всего подешевели минеральные воды, мука, крупы, фруктовые и овощные соки, другое растительное масло, но подорожали орехи, рис, свежие и охлажденные морепродукты, чипсы и детское питание. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего снизились цены на брокколи, виноград, вакциниум, картофель, апельсины, но возросли цены на салат Айсберг, шпинат, киви, чеснок, лук.

Годовая инфляция – близка к нулю