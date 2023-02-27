В феврале средняя цена на бирже Nord Pool в литовской зоне была на 11,3% выше, чем в январе (11,47 центов без НДС, в январе - 10,3).
Поэтому в марте план "Стандартный" с одной временной kзоной будет стоить 23,49 цента – на 7,4% или на 1,6 цента дороже, чем в феврале (21,87 цента).
Эта цена остается ниже, чем установленная цена общественных поставок с компенсацией - 28 центов.
За 150 кВт/ч клиенты гарантийной поставки будут платить 35,2 евро (в феврале 32,8 евро).
Гарантийные поставки компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) на данный момент получают 46 300 клиентов - это клиенты первого или второго этапа либерализации, которые не выбрали частного поставщика.
Официально подчеркивают, это это временная услуга и стоит она обычно дороже, чем услуги частных компаний. Однако сейчас услуга стала дешевле из-за снижения цен на бирже. Кроме того, с нового года подешевела и сама услуга, наценку снизили с 25%.
Жители могут выбирать услуги частных поставщиков: Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis, Birštono elektra, EGTO Energija.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Į sukčių pinkles pakliuvusi Gabija: ši kompanija už nosies vedžiojo ne mane vieną perpsėja, kaip neprarasti pinigų perkant internetu (8)
TOP новостей
История торгового центра Матийошайтиса: разрешение на строительство было получено только после прихода к власти
Компания бизнес-империи нынешнего мэра Каунаса...
Инцидент на Кафедральной площади в столице Литвы: возложены гвоздики, был избит мужчина
27 февраля полицию вызвали на Кафедральную площадь в...
Эфир Delfi: выборы в Литве — как наблюдать и обеспечить прозрачность?
5 марта в Литве пройдет первый тур выборов в местные...
Поиски пропавшего подростка: почему все силы брошены на осмотр реки
4 февраля 2023 года в Вильнюсе без вести пропал 15-летний...
BYPOL: Взрывом на аэродроме в Беларуси поврежден самолет РФ
На белорусском военном аэродроме "Мачулищи",...