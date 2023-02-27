В феврале средняя цена на бирже Nord Pool в литовской зоне была на 11,3% выше, чем в январе (11,47 центов без НДС, в январе - 10,3).

Поэтому в марте план "Стандартный" с одной временной kзоной будет стоить 23,49 цента – на 7,4% или на 1,6 цента дороже, чем в феврале (21,87 цента).

Эта цена остается ниже, чем установленная цена общественных поставок с компенсацией - 28 центов.

За 150 кВт/ч клиенты гарантийной поставки будут платить 35,2 евро (в феврале 32,8 евро).

Гарантийные поставки компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) на данный момент получают 46 300 клиентов - это клиенты первого или второго этапа либерализации, которые не выбрали частного поставщика.

Официально подчеркивают, это это временная услуга и стоит она обычно дороже, чем услуги частных компаний. Однако сейчас услуга стала дешевле из-за снижения цен на бирже. Кроме того, с нового года подешевела и сама услуга, наценку снизили с 25%.

Жители могут выбирать услуги частных поставщиков: Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis, Birštono elektra, EGTO Energija.