"Мы тесно сотрудничаем с местными овощеводами и поставщиками, поэтому стараемся как можно раньше предложить свежие овощи. Первые короткоплодные литовские огурцы у нас всегда появляются в феврале. Они на прилавках не залеживаются. 500 г первых литовских огурцов стоят 4,49 евро", – сказала Будрене.

Директор ЗАО Kietaviškių gausa Миндаугас Пупянис сказал, что огурцы в теплицах выращивают двумя способами: под естественным освещением и искусственным. По его словам, с помощью современного осветительного оборудования можно получить урожай огурцов даже зимой.

"Чтобы огурцы росли, нужно тепло и естественный солнечный свет, поэтому все зависит от погоды. А когда выращиваешь овощи с помощью современных технологий – нужны благоприятные условия: климат, напоминающий весну/лето, в теплицах независимо от погоды в стране, создаются необходимые условия, поэтому свежие огурцы можно получить и зимой", – сказал он.

По словам Пупяниса, в первые дни марта на прилавках должны появиться огурцы, выращенные без привлечения современных технологий. Однако, по его словам, в этом году овощеводы сталкиваются с рядом вызовов – это не только высокие цены на отопление и электричество, но и нехватка естественного света.

"В прошлом году солнца было намного больше. В этом году в январе солнце светило лишь в последний день месяца. В этом году солнечного света было примерно в 3 раза меньше. Естественно, что мы используем больше электричества. Я уже не говорю и о росте расходов в целом", – сказал он.

Огурцы собирают каждый день и по графику поставок сразу же везут в магазины, поэтому покупатели могут лакомиться хрустящими, свежими и ароматными огурцами.

По словам Пупяниса, в первую неделю планируется собрать около тонны огурцов. Весной это количество вырастет в сотню раз.