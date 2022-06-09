Как известно, после того как Россия начала войну в Украине, многие предприниматели сообщили о поддержке Украины и расторгли связи с агрессором. Журналист Дайва Жеймите-Билене в фейсбуке поделилась фотографиями резиновой обуви. "Когда платят, тогда и везешь. Я думала, куплю резиновую обувь", – написала журналист.

D. Žeimytės-Bilienės nuotr./Delfi koliažas

Представитель Moki veži Лайма Скирене ответила на запись журналистки, что компания и ее работники однозначно поддерживают Украину. Компания остановила закупки российских и белорусских товаров в первый день инвазии России в Украину, т.е. 24 февраля.

"У нашей компании был лишь один непосредственный договор с российской компанией, мы его оперативно остановили. Оплата за товары по тому договору уже была произведена", – сказала Скирене.

По ее словам, у компании было несколько договоров о покупке с литовскими и латвийскими компаниями, поставляющими российские и белорусские товары, а 24 февраля были прекращены закупки таких товаров, многие из них изъяли из продажи, оставлены лишь те товары, за которые давно оплатили их "почти распродали".

"Что касается товаров на фото. Среди них только розовые ботинки произведены в России. Их мы больше чем год назад купили у литовской компании, товар был с литовским описанием. С учетом реакции покупателей мы решили изъять этот товар из продажи", – заверила Скирене.

Представитель министра энергетики Крейвиса Вита Раманаускайте подробно ситуацию не комментировала, отметив, что вопрос находящихся в магазинах товаров должна комментировать торговая сеть. Она прислала комментарий министра.

"Моя позиция всегда была ясной – мы не должны финансировать военную машину России. Это одна из важнейших моих установок как министра энергетики, на нее опираются работы последнего времени", – сказал Крейвис.

По данным Центра реестра, 65% акций компании Makveža принадлежат компании Catus, а 40% этой компании принадлежат министру экономики Дайнюсу Крейвису, а 60% – предпринимателю Миндаугасу Синкявичюсу.