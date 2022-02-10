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В магазинах Тайваня яйца – дефицитный товар. Похожие проблемы ждут и Литву, сообщает телеканал LNK.
Kiaušiniai
Kiaušiniai
© Shutterstock

Жители Тайваня уже несколько недель сталкиваются с отсутствием яиц на прилавках магазинов. Люди жалуются, что купить яйца удается очень редко.

На рынка Литвы яиц пока достаточно.

"Люди много покупают. Предпочитают деревенские, пекут пироги", – сказала торговка. Есть и те, кто сам держит кур и поэтому не покупает яйца.

"Даже зимой куры несутся, бывает по 15 яиц. Часть продаем", – рассказал Евгений, заметив, что и куры нуждаются в заботе и внимании.

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Что касается промышленности, то в Литве в прошлом году собрано на 11% яиц больше, чем в 2020 г., это около 200 млн. шт.

Однако прогнозы неважные.

"Что касается положения в секторе птицеводства, то оно критическое", – рассказал Альгирдас Валанчус, директор Groward Group.

Жители Тайваня убеждены, что причина нехватки яиц - птичий грипп и пандемия, которая увеличила расходы на содержание кур. О том же говорят и литовские предприниматели.

Валанчус заметил, что из-за пандемии цены упали. Так сектор жил два года, а сейчас петлей на шее стали цены на энергоресурсы. Однако экспортировать яйца на Тайвань литовцы не намерены - слишком далеко.

"Литовские яйца доставить туда можно лишь теоретически. Реальнее туда возить яичный порошок, но у нас нет таких разрешений", – сказал Валанчус и заметил, что если экономические проблемы не прекратятся, то дефицит яиц появится и в Литве.

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