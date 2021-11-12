В магазинах сети Maxima покупателям будут выдавать медицинские маски

"Наш приоритет – обеспечение безопасности покупателей и работников. Поэтому с 15 ноября во все магазины Maxima будут впускать только клиентов в медицинских масках и респираторах. Если у клиента не будет такой маски, в магазине ему ее выдадут бесплатно", – сказала представитель с сети Maximа Эрнеста Дапкене.
Маски клиента будут выдавать в информации, их также будут раздавать работники, отвечающие за регулирование потоков клиентов, проверяющие наличие "паспорта возможностей". В небольших магазинах, где нет информации, маски будут выдавать в одной из обычных касс.
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