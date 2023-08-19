В магазинах сети Lidl снижены цены на молочные продукты

С весны этого года сеть Lidl снизила цены больше чем на 620 товаров, это заметили и об этом говорят литовские покупатели.

"Доверие покупателей - главное для нас. Мы обязались предлагать им самое лучшее сочетание цены и качества. Мы это делаем и сейчас, снижая цены на десятки молочных товаров, без которых многие не представляют свой завтрак, обед или ужин", – сказал представитель Lidl Lietuva Лукас Гудас.

В магазинах сети подорожали молочные продукты более 40 наименований, в их числе – 17 видов сыра и 16 творожных сырков (сырки подешевели на 1/10).

На 25% подешевел сыр Tilsiter 45% жирности: 1 кг стоит всего 7,49 евро. Моцарелла подешевела на 1/10 – до 1,99 евро за 200 г. Почти на ту же сумму подешевели и другие сыры – Emental и Gouda. На 1/10 подешевели сыры Pilos: Edam, Emmentaler, Salami и др., а также голландский сыр Pilos Gaudа, сыр Karaliukas и сырные палочки Pilos.