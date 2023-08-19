19 августа 2023 г. 15:49

В магазинах сети Lidl снижены цены на молочные продукты

 
ru.DELFI.lt
LIDL pieno produktai
LIDL pieno produktai
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Покупатели считают сеть Lidl самой дешевой в Литве. Компания постоянно следит за ситуацией на рынке и заботится о кошельке своих покупателей. На этот раз в магазинах сети снизили цены на 40 молочных продуктов.

С весны этого года сеть Lidl снизила цены больше чем на 620 товаров, это заметили и об этом говорят литовские покупатели.

"Доверие покупателей - главное для нас. Мы обязались предлагать им самое лучшее сочетание цены и качества. Мы это делаем и сейчас, снижая цены на десятки молочных товаров, без которых многие не представляют свой завтрак, обед или ужин", – сказал представитель Lidl Lietuva Лукас Гудас.

В магазинах сети подорожали молочные продукты более 40 наименований, в их числе – 17 видов сыра и 16 творожных сырков (сырки подешевели на 1/10).

На 25% подешевел сыр Tilsiter 45% жирности: 1 кг стоит всего 7,49 евро. Моцарелла подешевела на 1/10 – до 1,99 евро за 200 г. Почти на ту же сумму подешевели и другие сыры – Emental и Gouda. На 1/10 подешевели сыры Pilos: Edam, Emmentaler, Salami и др., а также голландский сыр Pilos Gaudа, сыр Karaliukas и сырные палочки Pilos.

В Lidl подешевели и десерты: молочные коктейли Milbona подешевели на 1/10. Сейчас они стоят от 0,69 евро. На 13% подешевело мороженое Bon Gelati - до 3,49 евро за 1 кг.

Кефир Pilos BIFI сейчас стоит 1,35 евро, а холодный огуречный суп Pilos – 0,99 евро.

По словам представителя Lidl Lietuva, цены на молочные товары снизились, поскольку уменьшились закупочные цены на молоко. Кроме того, снижению цен способствовал и тот факт, что покупатели предпочитают литовскую продукцию.

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