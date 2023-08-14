В магазинах сети Iki покупателей ждут скидки до 50%

"Наши покупатели уже знают, что Iki - та сеть, которая постоянно объявляет выгодные акции. На этой неделе предлагаем скидки до 50% на широкий ассортимент товаров. Это отличная возможность за хорошую цену не только позаботиться о чистоте в доме, но и пополнить запасы необходимых средств", – сказала пресс-секретарь Iki Вайда Будрене.
Акция охватывает самые разные товары: от средств для посудомоечных машин, до чистящих средств, порошков, средств для чистки окон. Только на этой неделе наполовину дешевле будет продукция таких брендов, как Perwoll, RESQ, Frosch, Ringuva Plius, Zewa.
Рекордно низкие цены ждут на туалетную бумагу, одноразовые носовые платки, бумажные кухонные полотенца.
Кроме того, со скидкой будут продавать половые щетки, швабры, ящики, вешалки.
Акция будет длиться с понедельника по воскресенье. Скидки действуют и в электронном магазине Iki.