В магазинах сети Iki покупателей ждут скидки до 50%

"Наши покупатели уже знают, что Iki - та сеть, которая постоянно объявляет выгодные акции. На этой неделе предлагаем скидки до 50% на широкий ассортимент товаров. Это отличная возможность за хорошую цену не только позаботиться о чистоте в доме, но и пополнить запасы необходимых средств", – сказала пресс-секретарь Iki Вайда Будрене.