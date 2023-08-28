В магазинах одной сети по-прежнему продают российские и белорусские товары

Читатель портала посетил один из магазинов Aibė в регионе и удивился, увидев российские и белорусские товары.

С порталом Delfi он делится фотографиями, на которых – минеральная вода Borjomi, Narzan (импортер Беларусь), а распространитель в Литве – компания Talihas. Российские надписи есть и на еще некоторых напитках Martin – "Тархун" и грушевом лимонаде. Компания Martin – российская.

Delfi обратился к представителям Aibė, но ответа не получил.

1,5 года назад, когда началась война в Украине, альянс Aibė, объединяющий больше 800 магазинов в Литве, сообщил, что отказывается от российских и белорусских товаров.

Сообщалось, что остатки товаров изымают из продажи, небольшая их часть была распродана. Сообщалось, что в ассортименте Aibė российские и белорусские товары составляли меньше 1% оборота.

В основном это были алкогольные или безалкогольные напитки, орехи, сладости, косметика.