В магазинах Norfa нельзя оплатить счета за коммунальные услуги

О том, что сеть Norfa больше не принимает плату за коммунальные услуги, первым сообщил портал 15min.lt.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал Delfi, что такое решение принято по двум причинам – желание сконцентрироваться на основной деятельности и недовольство клиентов в связи с очередями у касс.

"Мы решили отказаться от предоставления услуги оплаты счетов, это не наша функция. Мы - торговцы, продаем товары, а не предоставляем какие-то другие услуги", – сказал Рилишкис.

Кроме того, представитель Norfа отметил, что не все покупатели были довольны очередями у касс из-за предоставления такой услуги.

"Есть покупатели, которые были недовольны очередями у касс, которые образовывались во время предоставления услуги по оплате счетов. Это занимает много времени и доставляет неудобства клиентам", – сказал Рилишкис.