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Литовская сеть розничной торговли Maxima останавливает торговлю электронными сигаретами. Из ассортимента изымают все виды электронных сигарет.
Elektroninės cigaretės
Elektroninės cigaretės
© Skaitytojos nuotr.

Такое решение было принято в ответ на дискуссии в обществе, связанные с обозначением электронных сигарет, которое может вводить жителей в заблуждение.

"Мы требовательны к стандартам безопасности товаров, их качеству и соответствию обозначения действующим законам, поэтому мы приняли решение больше не продавать электронные сигареты", – сказал представитель сети Maxima Марюс Тилмантас.

Согласно действовавшим договорам, поставщик должен был обеспечить соответствие товаров и информации о них действующим законам.

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В последнее время в СМИ обсуждается вопрос электронных сигарет. Сообщается, что, несмотря на запрет, продают электронные сигареты с ароматами.

В соответствии с действующим в Литве с 1 июля 2022 года законом, в стране могут продавать только электронные сигареты без вкуса и ароматов.

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