Такое решение было принято в ответ на дискуссии в обществе, связанные с обозначением электронных сигарет, которое может вводить жителей в заблуждение.
"Мы требовательны к стандартам безопасности товаров, их качеству и соответствию обозначения действующим законам, поэтому мы приняли решение больше не продавать электронные сигареты", – сказал представитель сети Maxima Марюс Тилмантас.
Согласно действовавшим договорам, поставщик должен был обеспечить соответствие товаров и информации о них действующим законам.
В последнее время в СМИ обсуждается вопрос электронных сигарет. Сообщается, что, несмотря на запрет, продают электронные сигареты с ароматами.
В соответствии с действующим в Литве с 1 июля 2022 года законом, в стране могут продавать только электронные сигареты без вкуса и ароматов.
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