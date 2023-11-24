В магазинах Литвы скидки по случаю "черной пятницы"

Как сказал руководитель Отдела маркетинга и коммуникаций Akropolis Group Доминикас Мертинас, во многих магазинах, работающих в Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе, в пятницу и выходные будут действовать скидки на одежду, обувь, косметику, косметическую продукцию, игрушки, детали домашнего интерьера, электронику, бытовую технику.
Он отметил, что после скидочной акции Jamam, которая проходила 17-19 ноября, на протяжении всей "черной недели" наблюдался резкий рост потока покупателей.
"Мы наблюдаем больший поток клиентов на протяжении всей этой недели "черных распродаж" и ожидаем значительно большего числа посетителей и в конце ее", - сказал Д. Мертинас.
Представители торговых центров Panorama и Ozas также утверждают, что покупателей ждут специальные скидки как минимум в пятницу. Кроме того, по словам представителей Panorama, поток покупателей уже значительно увеличился в предпраздничный период, хотя в "Черную пятницу" ожидается еще большее количество покупателей. В то же время в Ozas пока не зафиксировано необычно больших потоков.
В период "Черной пятницы" часы работы крупных торговых центров не изменятся.
"Черная пятница" – это традиция, возникшая в Соединенных Штатах, когда магазины, супермаркеты и онлайн-торговые площадки в пятницу после Дня Благодарения (который приходится на последний четверг ноября) предлагают особенно большие скидки. Эта традиция, открывающая сезон предрождественских покупок, распространилась по всему миру, а различные предложения и акции доступны практически во всех магазинах.