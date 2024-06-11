В мае в Литве цены на товары и услуги повысились на 0,3%

Потребительские цены на товары за месяц повысились на 0,3 проц., на услуги – возросли на 0,4 проц.

На изменения в основном повлиял рост цен на хлеб и зерновые продукты, теплоэнергию, обувь, бытовые товары краткосрочного потребления, услуги размещения и снижение цен на горюче-смазочные материалы, другие устройства, средства и принадлежности для ухода за собой, электроэнергию.

Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, повысились на 0,1 проц., рыночные цены – на 0,3 проц.