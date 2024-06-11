В мае в Литве цены на товары и услуги повысились на 0,3%

Потребительские цены на товары за месяц повысились на 0,3 проц., на услуги – возросли на 0,4 проц.
На изменения в основном повлиял рост цен на хлеб и зерновые продукты, теплоэнергию, обувь, бытовые товары краткосрочного потребления, услуги размещения и снижение цен на горюче-смазочные материалы, другие устройства, средства и принадлежности для ухода за собой, электроэнергию.
Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, повысились на 0,1 проц., рыночные цены – на 0,3 проц.
Агентство отмечает, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,1 проц. Больше всего подорожали шоколад и десерты на основе какао, фруктовые и овощные соки, плавленный сыр, минеральные воды, оливковое масло, но подешевели сухофрукты, мороженое, мука, свежие и охлажденные морепродукты, копченая рыба.
Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подорожали цветная капуста, свёкла, длинноплодные огурцы, киви, лимоны, но подешевели ранняя капуста, короткоплодные огурцы, шпинат, авокадо, вакциниум.
Цены на транспортные товары и услуги снизились на 1,5 проц. Изменение обусловлено снижением цен на дизельное топливо (5,7 проц.), бензин (2 проц.), сжиженный автомобильный газ (1,5 проц.).
В связи с новыми летними коллекциями одежды и обуви цены на эту группу товаров и услуг возросли на 1,7 проц. Одежда подорожала на 4,6 проц., обувь – на 0,5 проц. Также подорожал ремонт обуви (0,8 проц.), чистка одежды (0,7 проц.).
Цены на услуги размещения и общепита возросли на 0,9 проц. Больше всего повысились цены на услуги гостиниц (9,8 проц.) и домов отдыха (2,2 проц.).
Изменение цен на алкогольные напитки и табачные изделия (цены возросли на 0,5 проц.) обусловлены ростом цен на спиртные напитки (1,2 проц.), табачные изделия (0,8 проц.), вино и винную продукцию (0,5 проц.), пиво подешевело на 0,5 проц.
Годовая инфляция – 0,5 проц.
В мае 2024 г. годовая инфляция (май 2024 г., по сравнению с маем 2023 г.) составила 0,5 проц.
На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на фармацевтические изделия, услуги общепита, горюче-смазочные материалы, табачные изделия, автомобили, техосмотр и ремонт транспортных средств, медицинские услуги, а также снижение цен на электроэнергию, твердое топливо и газ.
Потребительские цены товары за год снизились на 1,6 проц., услуги – возросли на 5,7 проц.
Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год снизились на 4,5 проц., рыночные – возросли на 1,4 проц.