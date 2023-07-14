В мае в Литве цены на импортные товары снизились на 1,8%

Среди экспортных товаров сильнее всего – на 6,8 проц. – подешевели продукты нефтепереработки. Целлюлоза, бумага и картон подешевели на 6,7 проц., прочие химические вещества – на 6,5 проц., при этом подорожали электроэнергия – на 16 проц., отходы и товары для сбора отходов – на 8,3 проц., обувь – на 7,1 проц.

Среди импортных товаров сильнее всего – на 18,4 проц. – подешевел природный газ. Рыба и другие продукты рыболовства подешевели на 8,9 проц., сырая нефть – на 7,7 проц., а продукты горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, не включенные в другие категории, – на 8,3 проц., электроэнергия – на 5,2 проц., оптические приборы и фотооборудование – на 4,8 проц.

За месяц цены на товары, ввозимые из еврозоны, снизились на 0,4 проц., из-за пределов еврозоны – на 2,9 проц.