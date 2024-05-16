В мае самая дешевая корзина товаров была в торговой сети Lidl, самая дорогая – в Rimi

Тайные покупатели посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей страны в Вильнюсе и Каунасе – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper. Была выбрана корзина из 24 самых дешевых товаров повседневного спроса. В ее состав вошли товары, выбранные из разных категорий продуктов питания: молочные, мясные, зерновые, бакалейные, фрукты, овощи и напитки.

Цена на корзину аналогичных товаров в крупнейших торговых сетях страны различается почти на 3 евро, а наибольшая разница в ценах зафиксирована в категориях напитков и молочных продуктов, говорится в исследовании, проведенном 10 мая. В общей сложности меньше всего за приобретенные товары тайные покупатели заплатили в Lidl – 34,02 евро. Больше всего корзина аналогичных товаров стоила в торговой сети Rimi – 36,92 евро.

Самая большая разница в ценах наблюдается в категории напитков. В ходе исследования самая низкая цена на напитки была зафиксирована в торговой сети Lidl – 8,12 евро, а самая высокая – в Rimi. В последнем стоимость корзины напитков составила 10,04 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 1,92 евро.

В мае стоимость корзины зерновых продуктов была самой низкой в ​​торговых сетях Maxima и Rimi – 3,18 евро. Самая высокая стоимость зафиксирована в торговой сети Norfa – 3,26 евро. Меньше всего мясная продукция стоит в сетях Rimi и Lidl – 10,02 евро. Самая высокая цена зафиксирована в Iki – 10,36 евро. Разница в цене составляет 0,34 евро.