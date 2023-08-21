В Лондоне продолжатся судебные разборки по иску инвесторов из Литвы к властям Беларуси

ICSID по-прежнему рассматривает иск литовских компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe к Беларуси, его подали в начале 2021 года. Предмет иска — проект строительства гостиницы. Как ранее сообщал ресурс Reform.by, спор касается проекта по строительству отеля около аэропорта Минск. Ответчиками по иску были указаны президент Беларуси, премьер-министр страны (указаны должности, а не конкретные люди), а также Мингорисполком.
На сайте ICSID указано, что истцы 4 августа обратились в трибунал с просьбой принять решение о допустимости новых доказательств.
ICSID — ведущая в мире организация, которая занимается урегулированием международных инвестиционных споров. Суд, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.
Какой проект не смогли запустить литовцы
О строительстве отеля в аэропорту в 2014 году сообщал Анатолий Калинин, который на тот момент занимал позицию вице-премьера РБ. По его словам, отель должен был строить белорусский инвестор, которого выбрал Мингорисполком. Строительство должны были начать в 2015 году, а его окончания Калинин ожидал в 2016-м. В сентябре 2020 года гендиректор белорусского аэропорта подтверждал наличие инвестора, который должен приступить в 2021 году к возведению гостиницы на привокзальной территории. Название инвестора не раскрывалось.
Белорусское правительство в марте 2021 года выпустило постановление, в котором определили Минэкономики и Мингорисполком представителями Совмина при рассмотрении дела по иску литовских компаний в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. На Мингорисполком легла также оплата расходов по защите интересов страны в этом судебном разбирательстве.