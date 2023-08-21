В Лондоне продолжатся судебные разборки по иску инвесторов из Литвы к властям Беларуси

ICSID по-прежнему рассматривает иск литовских компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe к Беларуси, его подали в начале 2021 года. Предмет иска — проект строительства гостиницы. Как ранее сообщал ресурс Reform.by, спор касается проекта по строительству отеля около аэропорта Минск. Ответчиками по иску были указаны президент Беларуси, премьер-министр страны (указаны должности, а не конкретные люди), а также Мингорисполком.

На сайте ICSID указано, что истцы 4 августа обратились в трибунал с просьбой принять решение о допустимости новых доказательств.

ICSID — ведущая в мире организация, которая занимается урегулированием международных инвестиционных споров. Суд, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

Какой проект не смогли запустить литовцы