В Литву приходит еще одна авиакомпания – FlyDubai

По его словам, это позволит осуществлять три рейса в неделю в Дубай, который является стратегическим аэропортом для дальнейших рейсов во всю Азию.

"Мы можем официально заявить о том, над чем работали уже много лет. Осенью на литовский рынок придет компания Объединенных Арабских Эмиратов FlyDubai. И начнет она с трех еженедельных рейсов в Дубай, который является стратегическим аэропортом", - сказал М. Скуодис в четверг.