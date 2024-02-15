В Литву приходит еще одна авиакомпания – FlyDubai

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

Этой осенью на литовский рынок придет еще один авиаперевозчик – компания Объединенных Арабских Эмиратов FlyDubai, сообщил министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

По его словам, это позволит осуществлять три рейса в неделю в Дубай, который является стратегическим аэропортом для дальнейших рейсов во всю Азию.

"Мы можем официально заявить о том, над чем работали уже много лет. Осенью на литовский рынок придет компания Объединенных Арабских Эмиратов FlyDubai. И начнет она с трех еженедельных рейсов в Дубай, который является стратегическим аэропортом", - сказал М. Скуодис в четверг.

По словам министра, это третья авиакомпания, приступившая к деятельности в Литве в этом году.

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