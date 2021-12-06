Как ранее сообщал BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз Golar Crystal везет из Центральной Африки 138 тыс. кубометров СПГ.
Golar Crystal прибыл из порта терминала мыса Европы, где работает экспортный терминал EG LNG, в субботу утром он пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют порталы мониторинга за движением судов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com.
Это второй крупный газовоз в Клайпеде в новом газовом году, начавшемся в октябре. Первым стало судно Gemmata, доставившее СПГ из Тринидада и Тобаго около месяца назад.
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