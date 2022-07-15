"Грузовые автомобили, которые были развернуты и возвращены на российскую и белорусскую сторону, перевозили изделия из древесины, стали и другую металлопродукцию, плитки, картон", — говорится в сообщении, присланном BNS.
7 человек, у которых был с собой алкоголь, не пропустили через погранпост Панемуне, где с калининградской стороны идет ремонт моста Королевы Луизы и возможен только пешеходный переход.
После вступления в силу в воскресенье нового запрета на транзит российских товаров в Калининград через литовскую границу в понедельник не пропустили 34 фуры, во вторник – 26, в среду – еще три.
Согласно последним пояснениям Еврокомиссии, подсанкционные российские товары можно перевозить через Литву в российский эксклав только по железной дороге и только для нужд региона.
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