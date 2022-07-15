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За минувшие сутки еще 11 грузовиков с подсанкционными грузами не были пропущены в Литву из Калининградской области и Беларуси, сообщил в пятницу Департамент таможни. Как сообщается, после проверки фуры были развернуты.
Rusijos-Lietuvos pasienyje, Kaliningardo zonoje, prie muitinės posto įstrigusių vilkikų eilė. 2022, birželio 22 d.
Rusijos-Lietuvos pasienyje, Kaliningardo zonoje, prie muitinės posto įstrigusių vilkikų eilė. 2022, birželio 22 d.
© AP / Scanpix

"Грузовые автомобили, которые были развернуты и возвращены на российскую и белорусскую сторону, перевозили изделия из древесины, стали и другую металлопродукцию, плитки, картон", — говорится в сообщении, присланном BNS.

7 человек, у которых был с собой алкоголь, не пропустили через погранпост Панемуне, где с калининградской стороны идет ремонт моста Королевы Луизы и возможен только пешеходный переход.

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Из Калининграда в Литву не пропустили еще 3 фуры с подсанкционными товарами

После вступления в силу в воскресенье нового запрета на транзит российских товаров в Калининград через литовскую границу в понедельник не пропустили 34 фуры, во вторник – 26, в среду – еще три.

Согласно последним пояснениям Еврокомиссии, подсанкционные российские товары можно перевозить через Литву в российский эксклав только по железной дороге и только для нужд региона.

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