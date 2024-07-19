2024.07.19 16:31

В Литву идет тайваньский банк: утверждена заявка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Taivano atstovybė
Taivano atstovybė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Один из государственных тайваньских банков Bank of Taiwan намерен открыть свое представительство в Литве, сообщает издание Verslo žinios.

Информацию о том, что Комиссия контроля за финансами Тайваня утвердила заявку Bank of Taiwan на открытие филиала в Литве, подтвердил порталу глава торгового представительства Литвы в Тайбэе Паулюс Лукаускас.

Сообщается, что Bank of Taiwan намерен открыть представительство в Литве, чтобы расширить бизнес в Центральной и Восточной Европе.

Bank of Taiwan на данный момент открыл свои представительства в 11 странах, включая США, Гонконг, Япония, Сингапур, Великобритания, ЮАР, Австралия.

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