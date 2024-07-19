В Литву идет тайваньский банк: утверждена заявка

Информацию о том, что Комиссия контроля за финансами Тайваня утвердила заявку Bank of Taiwan на открытие филиала в Литве, подтвердил порталу глава торгового представительства Литвы в Тайбэе Паулюс Лукаускас.
Сообщается, что Bank of Taiwan намерен открыть представительство в Литве, чтобы расширить бизнес в Центральной и Восточной Европе.
Bank of Taiwan на данный момент открыл свои представительства в 11 странах, включая США, Гонконг, Япония, Сингапур, Великобритания, ЮАР, Австралия.
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