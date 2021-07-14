Всемирно известная сеть сейчас набирает коллектив и предлагает работу курьерам, поварам пиццайоло и управляющим.
"Пиццы ручной работы радует клиентов 5 континентов в 90 странах мира уже с 1960 года. История компании началась в Мичигане (США), сейчас в мире работает 15 000 пиццерий, в которых работают 310 000 человек, объединенных единой миссией – расширение границ невозможного, их общая цель – стабильный и качественный продукт", – сказано на странице Domino’s Pizza Lietuva в фейсбуке.
Domino’s Pizza известна в других европейских странах, включая Польшу.
Первый ресторан в Литве откроется этим летом.
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