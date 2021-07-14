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В Литву идет сеть Domino’s Pizza. Первая пиццерия отроется в августе, в столице Литвы, сообщает Made in Vilnius.
„Domino’s Pizza”
„Domino’s Pizza”
© Scanpix / Reuters

Всемирно известная сеть сейчас набирает коллектив и предлагает работу курьерам, поварам пиццайоло и управляющим.

"Пиццы ручной работы радует клиентов 5 континентов в 90 странах мира уже с 1960 года. История компании началась в Мичигане (США), сейчас в мире работает 15 000 пиццерий, в которых работают 310 000 человек, объединенных единой миссией – расширение границ невозможного, их общая цель – стабильный и качественный продукт", – сказано на странице Domino’s Pizza Lietuva в фейсбуке.

Domino’s Pizza известна в других европейских странах, включая Польшу.

Первый ресторан в Литве откроется этим летом.

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