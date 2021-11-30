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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет крупный груз газа из Экваториальной Гвинеи.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

Как сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз Golar Crystal везет из Центральной Африки 138 тыс. кубометров СПГ, его прибытие ожидается в воскресенье.

"Этот газовоз прибывает в Клайпеду впервые, а СПГ идет из Экваториальной Гвинеи - мы также впервые будем принимать груз природного газа из этой страны", – отметил оператор.

Порталы мониторинга за движением судов показывают, что Golar Crystal вышел из порта терминала мыса Европы, где работает экспортный терминал EG LNG.

В Клайпеде это будет второй крупный газовоз в новом газовом году, начавшемся в октябре. Первым стало судно Gemmata, доставившее СПГ из Тринидада и Тобаго около месяца назад.

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