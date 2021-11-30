Как сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз Golar Crystal везет из Центральной Африки 138 тыс. кубометров СПГ, его прибытие ожидается в воскресенье.
"Этот газовоз прибывает в Клайпеду впервые, а СПГ идет из Экваториальной Гвинеи - мы также впервые будем принимать груз природного газа из этой страны", – отметил оператор.
Порталы мониторинга за движением судов показывают, что Golar Crystal вышел из порта терминала мыса Европы, где работает экспортный терминал EG LNG.
В Клайпеде это будет второй крупный газовоз в новом газовом году, начавшемся в октябре. Первым стало судно Gemmata, доставившее СПГ из Тринидада и Тобаго около месяца назад.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы уверяет, что дешевая рабочая сила осталась в прошлом (60)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала...
Со среды ученики начальной школы должны носить маски о покупке масок позаботятся родители (21)
Маски ученикам начальной школы должны покупать...
"Наши татары заслужили свою историю". Тамара Байрашаускайте собрала ее в одной книге и очистила от мифов (29)
Одним из главных событий года татар в Литве стал выход...
С 1 декабря в Литве тестирование на COVID-19 для работников станет платным (39)
Минздрав Литвы установил порядок профилактического...
Коронавирус в Литве: 1701 новый случай и 15 смертей
За минувшие сутки в Литве был выявлен 1701 новый случай...