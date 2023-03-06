В Литву идет еще один туроператор

"Я общалась с Латвийской ассоциацией, которая отметила и подтвердила, что такая компания учреждена. Она получила лицензию в Латвии, мы видим, что открыт филиал в Литве, ищут работников", – сказала Плепите-Райнене.
По данным Фонда социального страхования ("Содры"), в литовском отделении работают 5 человек, а компанию возглавляет бывший финансовый директор Novaturas Гедрюс Рибаковас.
Плепите-Райнене сказала, что приход нового игрока свидетельствует о том, что рынок интересен для зарубежных организаторов.
По ее словам, если организатор учрежден не в Литве, то в случае его неплатежеспособности положение будет более сложным, поскольку действуют законы той страны, в которой зарегистрирована компания.
Плепите-Райнене заметила, что это не первый случай, когда турорганизатор учреждается не в Литве. В таких случаях компания приобретает страховку или дает финансовую гарантию.
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