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Во вторник в Литву доставлена 12-я партия вакцины от коронавируса производителя AstraZeneca, в ней 4,8 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.
COVID-19 vakcinos
COVID-19 vakcinos
© Shutterstock

По его данным, на сегодняшний день Литва получила 221,3 тыс. доз вакцины Vaxzevria, а на прививки использовано 206,4 тыс. доз.

Вакцинация Vaxzevria осуществляется в два этапа, между двумя дозами делается перерыв 4-12 недель. В Литве рекомендуется делать перерыв 12 недель, чтобы иммунитет после прививки был более устойчивым.

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