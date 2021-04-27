По его данным, на сегодняшний день Литва получила 221,3 тыс. доз вакцины Vaxzevria, а на прививки использовано 206,4 тыс. доз.
Вакцинация Vaxzevria осуществляется в два этапа, между двумя дозами делается перерыв 4-12 недель. В Литве рекомендуется делать перерыв 12 недель, чтобы иммунитет после прививки был более устойчивым.
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