В Литве запуск системы по электронной оплате дорожного сбора переносится на полгода

За проект поправки к закону о финансировании программы по содержанию и развитию дорог во втором чтении проголосовали 90 депутатов, 8 воздержались, против не было. Для принятия проекта Сейму придется проголосовать еще раз.

Как утверждают в Минтрансе, в случае переноса даты запуска e-tolling на 1 января 2025 г., не останется никаких положений, связанных с оплатой сбора пользователя дорог, взимание этого сбора стало бы невозможным, а электронная информационная система оплаты дорожного сбора еще не была бы внедрена.

В Литве систему e-tolling планировалось запустить к середине 2024 г., однако к этому времени проект реализовать не удастся.