В Литве за неделю выросла разница между ценами на бензин и дизельное топливо

По данным LEA, разница между ценами на эти виды топлива увеличилась до 0,03 евро за литр, тогда как в целом за ноябрь она составляла около 0,01 евро за литр.

27 ноября средняя цена дизельного топлива в Литве составляла 1,52 евро за литр, а средняя цена бензина - 1,49 евро за литр. С начала октября бензин оставался дешевле дизельного топлива.

Средние цены на бензин в Литве, Эстонии и Польше за неделю снизились на 0,1-0,7%, в то время как в Латвии и Германии - повысились на 1,4% и 0,1% соответственно.

Средняя цена бензина в Польше также составляет €1,49/л, что всего на €0,003/л ниже, чем в Литве. Для сравнения, средняя цена бензина в Эстонии и Латвии составляет около €1,62/л.

Средняя цена дизельного топлива в Литве 27 ноября составляла €1,52/л, что примерно на €0,01/л ниже, чем средняя цена дизельного топлива в Польше. В Эстонии и Латвии средняя цена дизельного топлива в настоящее время составляет 1,56 евро/л и 1,62 евро/л соответственно.