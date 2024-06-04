В Литве за неделю подешевело только топливо, остальные энергоносители подорожали

По данным ЛАЭ, также уже девять недель подряд растет цена на природный газ в нидерландской торговой точке TTF, а выросшее из-за теплой погоды потребление электроэнергии и сократившаяся выработка ветроэлектростанциями привели к скачку оптовых цен на электроэнергию – в Литве они выросли на 36,9 проц.
За отчетную неделю, по сравнению с предыдущей неделей, средняя стоимость природного газа в TTF выросла на 4,6 проц. – с 30,9 евро/МВтч до 32,3 евро/МВтч.
Природный газ в нидерландской торговой точке TTF тенденциозно дорожает с середины марта, за исключением двух недель в этот период – 1-7 апреля и 13-19 мая. В течение девяти недель подорожания средненедельная цена на природный газ в TTF выросла с 26 евро/МВтч в период 11-17 марта до нынешних 32,3 евро/МВтч.
Европейские газохранилища в настоящее время заполнены на 70,2 проц., в то время как на прошлой неделе они были заполнены на 68,5 проц., а год назад – на 69,2 проц.
Инчукалнское газохранилище сейчас заполнено примерно на 49,8 проц., на минувшей неделе оно было заполнено примерно на 49,2 проц., а год назад – на 50,4 проц.
Кроме того, в связи с продолжающимися ремонтными работами на судне-хранилище Клайпедского СПГ-терминала потребность Литвы в природном газе по-прежнему удовлетворялась за счет газа из Латвии, Польши и литовских биогазовых заводов.
За отчетный период средние цены на бензин во всех сравниваемых странах Балтии и соседних странах снизились на 0,2-1,1 проц., за исключением Эстонии, где средняя цена выросла на 0,9 проц.
Средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах Балтии и соседних странах снизились на 0,2-1,1 проц., за исключением Эстонии, где средняя цена выросла на 0,8 проц.
Между тем разница между средними ценами на бензин и дизельное топливо в Литве составляет 0,09 евро/л. По сравнению со средними ценами на топливо по ЕС, средняя стоимость бензина в Литве ниже на 13,7 проц., а дизельного топлива – на 11,4 проц.
Цены на биотопливо в Литве на отчетной неделе были на 0,2 проц. выше, чем на предыдущей неделе, и составили 17,55 евро/МВтч. В аналогичный прошлогодний период биотопливо в Литве стоило 22,86 евро/МВтч.
В период 27 мая–2 июня средние оптовые цены на электроэнергию в Литве выросли на 36,9 проц. – с 72,6 евро/МВтч до 99,4 евро/МВтч.
Больше всего электроэнергии за отчетную неделю произвели солнечные электростанции – 59,1 ГВтч, что на 4 проц. больше, чем на предыдущей неделе (56,8 ГВтч), и на 116 проц. больше, чем ровно год назад (27,3 ГВтч).
27 мая установлен рекорд выработки электроэнергии солнечными электростанциями: за сутки произведено 9,6 ГВтч электроэнергии, что побило рекорд от 24 мая – 9 ГВтч, а рекорд 2023 г. был поставлен 11 июня – 4,9 ГВтч.
Производство электроэнергии ветряными электростанциями на отчетной неделе достигло 24,1 ГВтч, что на 62 проц. меньше, чем на предыдущей неделе (63,4 ГВтч) и на 34 проц. меньше, чем ровно год назад (36,7 ГВтч).
На прошлой неделе отечественные гидроэлектростанции произвели 14,2 ГВтч электроэнергии, что на 25 проц. меньше, чем неделю назад, а ТЭЦ произвели 17,4 ГВтч электроэнергии, что на 1 проц. больше, чем неделю назад.