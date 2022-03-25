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Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте в фейсбуке сообщила, что Департамент по контролю над алкоголем и табачными изделиями, получил жалобу и выясняет, не нарушают ли закон производители водки с надписью в поддержку Украины и пива We stand with Ukraine и Heroes.
В Литве выясняют, не нарушили ли закон поддерживающие Украину компании
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"Мне жаль государственных служащих, которые вынуждены заниматься такими расследованиями. Жаль и производителей, которые могут быть наказаны за подобное выражение гражданской позиции и помощи Украине.

В ходе расследования выясняют, не поощряет ли такое название алкогольных напитков и решение жертвовать средства от их продажи украинской армии употребление алкоголя, объективна ли информация, которая "вызывает в обществе определенные настроения".

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Несколько месяцев назад мы пытались изменить в парламенте ужесточенный в свое время закон, в том числе пересмотреть регулирование рекламы, чтобы не было бессмысленных ограничений. К сожалению, большинству депутатов понравилась политика запретов, поэтому инициативы по смягчению закона были отклонены.

По мнению нашего министерства, это непропорциональное и неадекватное регулирование.

Здравый ум все же должен одержать победу", – писала министр.

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Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

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