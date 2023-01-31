"Индекс восприятия коррупции в Литве, который растет второй год подряд, показывает, что применяемые меры формирования антикоррупционной политики и повышения антикоррупционной осведомленности создают положительные изменения в государстве и обществе.

Все больше руководителей учреждений берут на себя лидерство по созданию устойчивой к коррупции среды в своих организациях, а жители становятся все более нетерпимыми к коррупции и сообщают о такого рода преступных деяниях в правоохранительные органы. Только взяв на себя ответственность за создание прозрачной Литвы, улучшение результатов мы можем превратить в тенденцию", - сказал директор ССР Жидрунас Барткус.

В 2022 г. произошло несколько существенных изменений, повлиявших на рост ИВК: вступил в силу новый Закон о превенции коррупции, была утверждена Национальная программа по вопросам предотвращения коррупции, была введена в действие Директива ЕС о защите осведомителей, гражданскому обществу было открыто больше публичных данных.

Индекс восприятия коррупции – ключевой показатель коррупции в общественном секторе, по которому ежегодно сравнивают 180 стран и территорий. Новейший индекс 2022 г. основан на оценках 13 экспертов и опросах предпринимателей. ИВК оценивается по 100-балльной шкале, где 100 баллов представляют собой очень прозрачное государство, 0 – очень коррумпированное.