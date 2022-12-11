"Как только выпал снег, вырос спрос на автомобильные скребки и щетки. Кроме того, в последнее время покупают много ледянок, санок, коньков", – сказал представитель сети Maxima Марюс Тилмантас.
По его словам, продажи, по сравнению с данными за тот же период прошлого года, выросли на 10%.
Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что во второй половине ноября, по сравнению с тем же периодом прошлого года, продано в 8 раз больше автомобильных скребков и в 6,5 раз больше зимнего стеклоочистителя.
"После того как выпал снег, люди покупают больше автомобильных скребков. Их продали в 8 раз больше", – сказала она.
По словам Будрене, в последние недели в три раза выросли продажи зимних перчаток.
Представители торговых сетей сказали, что нехватки в зимних товарах нет.
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