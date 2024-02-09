В Литве выдали разрешение на начало строительства первого ветропарка в Балтийском море

В марте прошлого года ГСРЭ признал участников тендера на развитие морского ветропарка – юридические лица, работающие на основе договора о совместном деятельности ЗАО Ignitis renewables и OW Offshore, управляемые датской Ocean Winds – победителями тендера.

Offshore wind park 1 обязался построить электростанцию установленной мощностью 735 МВт и разрешенной генерировать мощность 700 МВт, используя для производства электроэнергии энергию ветра в морской зоне, расположенной примерно в 35 километрах от Паланги.