Однако представители Министерства транспорта и коммуникаций сказали, что в Литве на данный момент не рассматривается введение платы за проезд по дорогам для легковых автомобилей.
В Литве плату взимают за проезд грузового транспорта по дорогам А1-А8 (всего 1617 км). Кого облагать налогами, решают шграны-члены, например, некоторые из них могут не взимать плату с автобусов.
Парламент Литвы в прошлом году принял решение об изменении оплаты проезда по дорогам страны. Если сейчас плату взимают за промежуток времени, то в скором времени придется платить за расстояние. Это поможет обеспечить принцип - "платит тот, кто пользуется и кто загрязняет".
В проекте сказано, что размер сбора будет зависеть от типа транспортного средства и выхлопов в соответствии с Euro стандартами. Конкретные тарифы установит правительство Литвы.
В законе сказано, что за автобусы придется платить 0,035-0,07 евро, грузовые машины до 3,5 тонн - 0,035–0,07 евро, с 3,5 до 12 тонн – 0,05–0,1 евро, а более 12 тонн – 0,08–0,16 евро за км. Эти тарифы близки действующим в странах ЕС. Конкретные тарифы установит правительство в соответствии с категорией транспортного средства, его класса и группы (M2, M3, N1, N2 и N3), а также выбросов (от Euro 0 до Euro 6).
На внедрение системы оплаты должно уйти не больше 90 млн. евро.
В 2020 г. Литва за счет продажи виньеток получила доход на сумму 49,43 млн. евро. Согласно прогнозам, новая спутниковая система подсчета километража увеличит сборы до 110 млн. евро в год.
За неуплату сбора водителей ждут штрафы: 120-340 евро, если автомобиль едет для выполнения определенных рабочих функций, но не для перевозки грузов, категории N1–N3 до 16 тонн; 170-350 евро за транспортные средства категории M2 или N1; 350-750 за транспортные средства категории M3, N2 и N3.
Новый порядок вступит в силу с 2023 года.
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