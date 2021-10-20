В Литве вскоре вступит в силу дополнительное ограничение для магазинов

Именно аптеки первыми отреагировали на новое регулирование. Сначала были опасения, что аптеки площадью до 30 кв. м вообще не смогут принимать клиентов, но Минздрав уточнил, что в таком случае в них может быть только один клиент.

Гендиректор ЗАО Nemuno vaistinė, которому принадлежит сеть аптек Camelia Аушра Будрикене сказала, что из-за нового регулирования на улице будут стоять очереди.

"Человек идет в аптеку за лекарствами. Часто приходят люди с разными проблемами со здоровьем – либо хроническими болезнями либо простудами. По новому порядку, в аптеках площадью до 59 кв. м должен находиться всего один клиент, несмотря на то, что в самой аптеке могут быть две или больше касс. Всем людям, независимо от наличия или отсутствия "паспорта возможностей" придется стоять на улице, будут стоять очереди, пациенту может стать плохо, погода неважная, он может даже заболеть еще сильнее", – сказала она.

Будрикене считает, что логичнее было бы установить площадь 15 кв. м на человека.

По словам специалиста, больше всего пострадают жители небольших городов, где есть лишь аптеки Camelia.

"Скажем, площадь аптеки 45 кв. м, сейчас мы одновременно можем обслуживать 3 клиентов. По новому порядку очереди удвоятся или утроятся. Больше всего пострадают жители небольших городов, где люди неактивно прививаются, им сложно попасть к врачам, в аптеки они приходят не только за лекарствами, но и проконсультироваться, а это отнимает больше времени", – заметила собеседница.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что это ограничение должно действовать во всех магазинах вместо "паспорта возможностей".

"Это наиболее рациональный способ регулирования потока. Его используют в большинстве стран ЕС. Мы его поддерживаем и считаем, что это была бы более рациональная альтернатива "паспорту возможностей", – заметила она, сказав, что паспорт не помогает управлять потоками покупателей.

Вайнене считает, что выбранные 30 кв. м на человека - слишком много. Ассоциация предлагает ввести ограничение в 20 кв. м.

"Если вспомним карантин, тогда было 10-15 кв. м, сейчас в магазинах, где принимают только клиентов с "паспортом возможностей" на одного человека приходится 24 кв. м. А тут получится еще строже. В Литве 30 кв. м уже может быть отдельная квартира", – заметила собеседница.

Она сказала, что не может оценить воздействие этого ограничения, но торговцы успеют подготовиться до пятницы, ведь подобное регулирование уже действовало.

"Большинство использует принцип корзин - их столько, сколько покупателей может одновременно находиться в магазине", – пояснила Вайнене, заметив, что для этого потребуются дополнительные работники.