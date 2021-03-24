По данным ЛАБТ, с 24 марта компания Kautra возобновит 28 рейсов, а с 25 марта – Паневежский автобусный парк – два, а Таурагский автобусный парк – 8. С 26 марта Утенский автобусный парк возобновит два, а с 1 апреля Тельшяйский автобусный парк возобновит 6 рейсов.

Kautra сообщала, что больше автобусов будет ездить в Лаздияй, Укмерге, Аникщяй, Купишкис, Панделис, Биржай, Кельме, Шяуляй, Молетай, Вилкавишкис, Радвилишкис, Расейняй, Юрбаркас, Вильнюс и другие города. Компания Toks возобновляет два рейса из Вильнюса - в Йонишкис и Скуодас.

По данным ЛАБТ, сейчас пассажиров перевозят на 246 рейсах из 871. В начале марта ЛАБТ указала, что автобусное сообщение понемногу восстанавливается, однако перевозчики недостаточно учитывают потребности людей. Между тем перевозчики уверяют, что возобновление рейсов будет связано с масштабами карантина и ограничениями.