В Литве военные беженцы из Украины могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса

„В начале этого года мы уже выделили финансирование на поощрение предпринимательства, тогда 26 человек получили финансовую поддержку для создания себе рабочего места. Мы заметили, что потребность значительная, ведь заявок поступило в три раза больше, и с последнего приглашения мы видим отличные результаты, поэтому решили продолжить и снова призвать украинцев реализовывать свои идеи“, - цитируется в сообщении глава МОМ Литва Эйтвидас Бингялис.