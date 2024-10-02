В Литве военные беженцы из Украины могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса

„В начале этого года мы уже выделили финансирование на поощрение предпринимательства, тогда 26 человек получили финансовую поддержку для создания себе рабочего места. Мы заметили, что потребность значительная, ведь заявок поступило в три раза больше, и с последнего приглашения мы видим отличные результаты, поэтому решили продолжить и снова призвать украинцев реализовывать свои идеи“, - цитируется в сообщении глава МОМ Литва Эйтвидас Бингялис.
МОМ Литва объявляет о намерении организовать три информационных семинара (8, 15 и 22 октября), в ходе которых будет предоставлена дополнительная информация о процессе подачи заявок.
„Мы понимаем, что нелегко разобраться в хитросплетениях налогов и законов, когда приезжаешь в чужую страну, поэтому вместе со Школой бизнеса Вильнюсского университета мы намерены предоставить базовую информацию, организуем три сессии, чтобы облегчить будущим заявителям реализацию своих идей“, - сказал Э. Бингялис.
Сообщается, что на данный момент вид на жительство в Литве имеют 45 тыс. украинцев, а с 24 февраля 2022 г. в Литву их прибыло более 90 тыс.