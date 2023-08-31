В Литве во втором квартале года ВВП вырос чуть больше, чем сообщалось ранее

Ранее опубликованное изменение реального ВВП во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2023 года, исключив влияние сезона и количества рабочих дней, было положительным и составило 2,8 проц.
Оценка была получена путем применения эконометрических моделей на основе имеющихся статистических данных.
Оценивая производственным методом, во втором полугодии 2023 г. наибольшее положительное влияние на изменение ВВП оказали результаты деятельности строительных, транспортно-складских компаний и обрабатывающей промышленности.
Оценивая ВВП по расходам, во втором квартале 2023 г., по сравнению с прошлым кварталом, расходы на конечное потребление домохозяйств снизились на 3,1 проц., расходы на конечное потребление государственного сектора увеличились на 0,6 проц., общее накопление основного капитала увеличилось на 0,1 проц. Экспорт товаров и услуг рос быстрее импорта – на 4,9 проц. и 1,7 проц. соответственно.
Изменение реального ВВП во втором квартале 2023 г., по сравнению с соответствующим кварталом 2022 г., без исключения влияния сезона и количества рабочих дней, было положительным и составило 0,7 проц., после исключения влияния сезона и количества рабочих дней – 1 проц.
Реальное изменение ВВП во втором квартале 2023 г., по сравнению с первым кварталом 2023 г., без исключения влияния сезона и количества рабочих дней, было положительным и составило 6,7 проц.
В первом полугодии 2023 г. ВВП составил 33,8 млрд. евро в ценах того времени. По сравнению с первым кварталом 2022 г., реальное изменение ВВП, исключив влияние количества рабочих дней, было отрицательным и составило -0,8 проц. (без исключения влияния – также -0,8 проц.).
Значения и изменения ВВП и его компонентов зависят от фактора сезонности, поэтому для сравнения темпов изменения ВВП и его компонентов за различные периоды используются изменения, полученные после исключения влияния сезона и количества рабочих дней.