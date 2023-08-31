В Литве во втором квартале года ВВП вырос чуть больше, чем сообщалось ранее

Ранее опубликованное изменение реального ВВП во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2023 года, исключив влияние сезона и количества рабочих дней, было положительным и составило 2,8 проц.

Оценка была получена путем применения эконометрических моделей на основе имеющихся статистических данных.

Оценивая производственным методом, во втором полугодии 2023 г. наибольшее положительное влияние на изменение ВВП оказали результаты деятельности строительных, транспортно-складских компаний и обрабатывающей промышленности.

Оценивая ВВП по расходам, во втором квартале 2023 г., по сравнению с прошлым кварталом, расходы на конечное потребление домохозяйств снизились на 3,1 проц., расходы на конечное потребление государственного сектора увеличились на 0,6 проц., общее накопление основного капитала увеличилось на 0,1 проц. Экспорт товаров и услуг рос быстрее импорта – на 4,9 проц. и 1,7 проц. соответственно.