В Литве в третий раз отменяют акцию Jamam

"Пандемия из Литвы не уходит, поэтому на первом месте - безопасность жителей и сплочение. Посетители ТЦ Akropolis во время пандемии ведут себя сознательно, поэтому мы надеемся, что они с пониманием отнесутся к нашему решению. Несмотря на то, что акции Jamam не будет, с середины мая вернется акция Akropolio Superžvaigždės, ee будут обновлять каждые две недели", – сказал глава департамента коммуникаций Akropolis Group Далюс Мертинас.

Обычно акция распродаж Jamam проводилась дважды в год - в мае и в ноябре.

Мертинас сказал, что еще рано прогнозировать, состоится ли акция осенью.

Акции Jamam проводили с 2009 года.