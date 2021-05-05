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В мае этого года опять, уже в третий раз, отменяют акцию распродажи Jamam. Акцию Akropolis Group отменяет из-за карантина.
В Литве в третий раз отменяют акцию Jamam
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Пандемия из Литвы не уходит, поэтому на первом месте - безопасность жителей и сплочение. Посетители ТЦ Akropolis во время пандемии ведут себя сознательно, поэтому мы надеемся, что они с пониманием отнесутся к нашему решению. Несмотря на то, что акции Jamam не будет, с середины мая вернется акция Akropolio Superžvaigždės, ee будут обновлять каждые две недели", – сказал глава департамента коммуникаций Akropolis Group Далюс Мертинас.

Обычно акция распродаж Jamam проводилась дважды в год - в мае и в ноябре.

Мертинас сказал, что еще рано прогнозировать, состоится ли акция осенью.

Акции Jamam проводили с 2009 года.

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