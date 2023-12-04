В Литве в третьем квартале разрыв в заработной плате между регионами - 365,8 евро

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 365,2 евро и, по сравнению со вторым кварталом 2023 г., сократилась на 0,1%, в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 160,5 евро и была на 1,5% выше.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране за четверть увеличилась во всех уездах – с 0,5% в Клайпедском до 3,4% в Паневежском уезде, кроме Вильнюсского уезда, где она снизилась на 0,1%.

Самую высокую брутто-зарплату – 2 218,1 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда. Самую низкую – 1 623,8 евро – работники Утенского уезда.

На изменение заработной платы повлияли увеличение масштаба работ, сезонные колебания и другие причины.

В столичном регионе средняя численность работников за четверть увеличилась на 0,1%, в регионе центральной и западной Литвы – сократилась на 0,2%. За год средняя численность работников в столичном регионе увеличилась на 2,9%, в регионе центральной и западной Литвы – 0,2%.