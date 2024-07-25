В Литве в региональную инфраструктуру и дороги вложено 76,3 млн евро

„Средства, выделяемые регионам Литвы, обеспечивают непрерывный рост бюджета муниципалитетов Литвы, регионы становятся более привлекательными для инвесторов, которые создают там рабочие места для населения“, – цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
По данным министерства, инвестиции в строительство и содержание дорог в регионах за три года составят 15 млн евро. В этом году на конкурсной основе финансирование в размере 5 млн евро выделено Алитусскому городскому, Мариямпольскому и Каунасского районному муниципалитетам.
В рамках проводимого четвертый год подряд конкурса на получение финансирования на улучшение состояния инфраструктуры муниципалитетам было выделено в общей сложности 61,34 млн евро.
В этом году 10,3 млн евро выделено Паневежскому городскому, Шяуляйскому городскому, Каунасскому районному, Радвилишкскому районному, Клайпедскому городскому, Плунгескому районному, Кедайняйскому районному, Алитусскому городскому, Укмергскому районному, Мариямпольскому, Мажейкяйскому и Лаздийскому районному муниципалитетам, сообщает МЭИ.