2024.07.25 14:13

В Литве в региональную инфраструктуру и дороги вложено 76,3 млн евро

 
ELTA
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Ремонт дорог
Ремонт дорог
ФОТО: Rokas Tenys | Elta

На улучшение инфраструктуры, а также на строительство и содержание дорог, ведущих к промышленным территориям и свободным экономическим зонам (ЛЭЗ), Министерство экономики и инноваций (МЭИ) за 4 года выделило 76,34 млн евро.

„Средства, выделяемые регионам Литвы, обеспечивают непрерывный рост бюджета муниципалитетов Литвы, регионы становятся более привлекательными для инвесторов, которые создают там рабочие места для населения“, – цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По данным министерства, инвестиции в строительство и содержание дорог в регионах за три года составят 15 млн евро. В этом году на конкурсной основе финансирование в размере 5 млн евро выделено Алитусскому городскому, Мариямпольскому и Каунасского районному муниципалитетам.

В рамках проводимого четвертый год подряд конкурса на получение финансирования на улучшение состояния инфраструктуры муниципалитетам было выделено в общей сложности 61,34 млн евро.

В этом году 10,3 млн евро выделено Паневежскому городскому, Шяуляйскому городскому, Каунасскому районному, Радвилишкскому районному, Клайпедскому городскому, Плунгескому районному, Кедайняйскому районному, Алитусскому городскому, Укмергскому районному, Мариямпольскому, Мажейкяйскому и Лаздийскому районному муниципалитетам, сообщает МЭИ.

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