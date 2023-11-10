В Литве в прошлом месяце цены на товары и услуги выросли на 0,3%

На изменения в основном повлиял рост цен на одежду и обувь, товары для дома краткосрочного использования, электроэнергию, мясо и мясные изделия, а также снижение цен на отпускные поездки, горюче-смазочные материалы, пассажирские авиаперевозки.
Потребительские цены на товары за месяц выросли на 0,6%, услуги – снизились на 0,3%.
Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, увеличились на 0,4%, рыночные цены – на 0,3%.
В октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем в связи с новыми осенне-зимними коллекциями цены на одежду и обувь выросли на 5,4%. Обувь подорожала на 8,9%, одежда – на 4%.
Цены на рекреационные и культурные товары и услуги снизились на 1,6%
Больше всего снизились цены на услуги аренды оборудования и принадлежностей для отдыха и спорта (10,6%), отпускные поездки (9%), но возросли цены на оборудование для обработки информации (2,6%), канцелярские товары и материалы для рисования (2,1%).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%
Больше всего подорожали оливковое масло, шампиньоны, съедобные субпродукты, какое и шоколад в виде порошка, рис, но подешевели подсолнечное масло, макароны, сахар, минеральные воды, копченая рыба. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подорожали короткоплодные огурцы, вакциниум, помидоры, авокадо, апельсины, но снизились цены на груши, свеклу, лук, морковь и киви.
Транспортные товары и услуги подешевели на 0,5%
Изменение обусловлено снижением цен на пассажирские авиаперевозки (7,4%.), бензин (2,7%), а также ростом цен на сжиженный автомобильный газ (4,1 проц.), автомобили (0,6 проц.), дизельное топливо (0,5 проц.).
В октябре 2023 г. годовая инфляция (октябрь 2023 г., по сравнению с октябрем 2022 г.) составила 2,8%.
На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен хлеб и зерновые продукты, мясо и мясные продукты, автомобили, услуги общепита, фармацевтические изделия, техосмотр и ремонт транспортных средств, пиво, на прочие средства личной гигиены, табачные изделия, а также снижение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию.
Потребительские цены товары за год выросли на 0,9 проц., услуги – 7,7 проц.
Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год снизились на 6,2%, рыночные – возросли на 4,4%.