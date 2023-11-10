В Литве в прошлом месяце цены на товары и услуги выросли на 0,3%

На изменения в основном повлиял рост цен на одежду и обувь, товары для дома краткосрочного использования, электроэнергию, мясо и мясные изделия, а также снижение цен на отпускные поездки, горюче-смазочные материалы, пассажирские авиаперевозки.

Потребительские цены на товары за месяц выросли на 0,6%, услуги – снизились на 0,3%.

Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, увеличились на 0,4%, рыночные цены – на 0,3%.

В октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем в связи с новыми осенне-зимними коллекциями цены на одежду и обувь выросли на 5,4%. Обувь подорожала на 8,9%, одежда – на 4%.

Цены на рекреационные и культурные товары и услуги снизились на 1,6%

Больше всего снизились цены на услуги аренды оборудования и принадлежностей для отдыха и спорта (10,6%), отпускные поездки (9%), но возросли цены на оборудование для обработки информации (2,6%), канцелярские товары и материалы для рисования (2,1%).