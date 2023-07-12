12 июля 2023 г. 12:28

В Литве в первом полугодии количество гибридных автомобилей превысило количество бензиновых

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektromobilis
Elektromobilis
ФОТО: Shutterstock
Согласно статистическим данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), доля электромобилей в транспортном секторе страны неуклонно растет. По данным ЛАЭ, в первом полугодии этого года количество зарегистрированных новых гибридных легковых автомобилей превысило количество зарегистрированных автомобилей с бензиновым двигателем.

За первое полугодие 2023 года в Литве было зарегистрировано 2160 легковых (категория M1) полностью электрических автомобилей, из них 1009 новые и 1151 с пробегом.

За шесть месяцев этого года зарегистрированные легковые (М1) электромобили составили 2,47 проц. от общего числа транспортных средств в этой категории: новые электромобили заняли 6,87 проц. рынка продаж новых автомобилей, подержанные – 1,32 проц. рынка подержанных автомобилей.

Кроме того, наблюдался стремительный рост количества зарегистрированных легковых гибридов, т. е. бензино-электрических и дизель-электрических автомобилей: за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 5 824 новых гибридных легковых автомобиля (М1).

Это составило 39,63 проц. рынка всех новых легковых автомобилей, что превысило количество бензиновых новых автомобилей в этой категории: бензиновых автомобилей было зарегистрировано 5 748, что составляет 39,15 проц. от общего числа всех новых легковых автомобилей, зарегистрированных за первое полугодие, говорится в пресс-релизе.

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