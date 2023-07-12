В Литве в первом полугодии количество гибридных автомобилей превысило количество бензиновых

За первое полугодие 2023 года в Литве было зарегистрировано 2160 легковых (категория M1) полностью электрических автомобилей, из них 1009 новые и 1151 с пробегом.

За шесть месяцев этого года зарегистрированные легковые (М1) электромобили составили 2,47 проц. от общего числа транспортных средств в этой категории: новые электромобили заняли 6,87 проц. рынка продаж новых автомобилей, подержанные – 1,32 проц. рынка подержанных автомобилей.

Кроме того, наблюдался стремительный рост количества зарегистрированных легковых гибридов, т. е. бензино-электрических и дизель-электрических автомобилей: за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 5 824 новых гибридных легковых автомобиля (М1).