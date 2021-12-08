По данным национальных статистических служб, потребительские цены в Литве в минувшем месяце были в среднем на 9,2% выше, чем в ноябре прошлого года. В Латвии индекс потребительских цен за год повысился на 7,5%, в Эстонии – на 8,8%.
Годовая инфляция в Балтийских государствах достигла вершин, невиданных со времен произошедшего более десяти лет назад международного финансового кризиса.
Месячная инфляция в ноябре в Литве была 0,9%, в Латвии – 1,1%, в Эстонии – 1,8%.
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