В Литве в конце июля подешевели биотопливо и природный газ

Средняя цена на электроэнергию в Литве на отчетной неделе составила 98,3 евро/МВтч, что на 7,2 проц. выше цены на предыдущей неделе – тогда она составляла 91,7 евро/МВтч.
Цены на электроэнергию выросли в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, а также в шведской зоне SE 4, тогда как в Германии и Польше они снизились. Цены в Латвии по-прежнему были на уровне литовских и выросли с 91,7 евро/МВтч до 98,3 евро/МВтч, в Эстонии – до 97,7 евро/МВтч, в Финляндии – с 20,6 евро/МВтч до 26,6 евро/МВтч (на 29,6 проц.). В шведской зоне SE 4 оптовая электроэнергия подорожала на 18,2 проц. – до 26,7 евро/МВтч.
Между тем, в Германии оптовая цена на электроэнергию за неделю снизилась на 1 проц. – до 84 евро/МВтч, в Польше – на 0,6 проц. – до 119,4 евро/МВтч.
Общее производство электроэнергии в Литве в период с 24 по 30 июля, по сравнению с предыдущей неделей, сократилось на 15,8 проц. и составило 87,4 ГВтч. Наша страна за отчетную неделю произвела 42 проц. от общего количества необходимой электроэнергии.
Между тем, продолжает дешеветь природный газ. В торговой точке TTF в Нидерландах средняя цена, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 1,3 проц. – с 30,7 евро/МВтч до 30,3 евро/МВтч.
Согласно последним фьючерсам на природный газ, предполагается, что в следующем году цены на природный газ будут на 2-3 евро/МВтч ниже прогнозов, сделанных на минувшей неделе. По последним прогнозам, в осенне-зимний период цены останутся в пределах 49-50 евро/МВтч.
Заполненность европейских газохранилищах в настоящее время составляет 85,4 проц. (по данным за прошлую неделю заполненность составляла 83,4 проц.).
Уровень заполненности Инчукалнского газохранилища на сегодняшний день составляет около 70,4 проц. (было 68,2 проц.).
На отчетной неделе Клайпедский СПГ-терминал работал на 86 проц. своей мощности. Через Клайпедский терминал в Литву было импортировано 524,6 ГВтч природного газа (на предыдущей неделе: 518,2 ГВтч), из Польши – 11,4 ГВтч (11,9 ГВтч). В Латвию поступило 380,3 ГВтч этого природного газа (на предыдущей неделе – 199 ГВтч).
Потребление газа в Литве на прошлой неделе выросло на 4,4 проц. и составило 150,5 ГВтч (ранее– 144,1 ГВтч).
Цены на биотопливо в Литве упали ниже 22 евро/МВтч, т. е. оно подешевело на 3 проц. – до 21,54 евро/МВтч.
Самое дешевое топливо в странах Балтии по-прежнему в Литве. В Литве средняя стоимость бензина (1,48 евро/л) по-прежнему выше средней стоимости дизельного топлива (1,37 евро/л).