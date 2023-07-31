В Литве в конце июля подешевели биотопливо и природный газ

Средняя цена на электроэнергию в Литве на отчетной неделе составила 98,3 евро/МВтч, что на 7,2 проц. выше цены на предыдущей неделе – тогда она составляла 91,7 евро/МВтч.

Цены на электроэнергию выросли в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, а также в шведской зоне SE 4, тогда как в Германии и Польше они снизились. Цены в Латвии по-прежнему были на уровне литовских и выросли с 91,7 евро/МВтч до 98,3 евро/МВтч, в Эстонии – до 97,7 евро/МВтч, в Финляндии – с 20,6 евро/МВтч до 26,6 евро/МВтч (на 29,6 проц.). В шведской зоне SE 4 оптовая электроэнергия подорожала на 18,2 проц. – до 26,7 евро/МВтч.

Между тем, в Германии оптовая цена на электроэнергию за неделю снизилась на 1 проц. – до 84 евро/МВтч, в Польше – на 0,6 проц. – до 119,4 евро/МВтч.

Общее производство электроэнергии в Литве в период с 24 по 30 июля, по сравнению с предыдущей неделей, сократилось на 15,8 проц. и составило 87,4 ГВтч. Наша страна за отчетную неделю произвела 42 проц. от общего количества необходимой электроэнергии.