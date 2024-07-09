В Литве в июне подорожала средняя корзина самых дешевых продуктов питания

Как указывает Pricer.lt, в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов питания первое место в прошлом месяце сохранила торговая сеть Maxima, где корзина подорожала на 4,58 евро. Второе место, как и в мае, занимала Barbora (подорожание корзины на 4,07 евро), третье место в этот раз занимает торговая сеть Norfa (подешевение на 1,99 евро). Четвертое и пятое место в рейтинговой таблице занимают E-Rimi (подорожание на 0,75 евро) и Rimi (подорожание на 0,39 евро). Торговая сеть Lidl, занимавшая в мае третье место, снизив стоимость корзины на 1,32 евро, опустилась на шестое место. Последние – седьмое и восьмое – места в рейтинговой таблице в июне занимают торговая сеть Iki (подешевение на 1,32 евро) и ее интернет-магазин Last Mile (подешевение на 0,29 евро).