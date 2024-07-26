В Литве в июне оборот предприятий розничной торговли сократился на 1,7%

По предварительным данным, оборот предприятий розничной торговли (без НДС) по состоянию на июнь 2024 г. составил 1 млрд 629 миллионов евро в ценах того периода, что на 1,7 проц. ниже в сопоставимых ценах чем в мае 2024 г. после исключения сезонных и календарных эффектов, сообщает Госагентство данных. Оборот предприятий общественного питания и напитков упал на 0,4 проц.